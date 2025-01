Stand: 21.01.2025 16:56 Uhr Raben Steinfeld bekommt Kinder- und Jugendbeirat

Die Gemeinde Raben Steinfeld (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bekommt einen Kinder- und Jugendbeirat. Die Gemeindevertreter haben am Montagabend die Satzung des neuen Beirats beschlossen. Bürgermeister Klaus-Dieter Bruns (WfRS) erhofft sich von den Kindern und Jugendlichen ehrenamtliches Engagement und dass sie beispielsweise später den älteren Gemeindevertretern in ihrer Funktion folgen. So werden die Sprecher des Beirats an Sitzungen des Kultur- und Jugendausschusses teilnehmen oder auch an der Gemeindevertretung, wenn es um ihre Belange geht. In einem nächsten Schritt werden bis zu sieben Mitglieder für den Beirat gewählt. Kandidaten gebe es bereits, so Bruns weiter. Auch ein sogenannter "Jugendbürgermeister" sei in Raben Steinfeld denkbar. Hintergrund der Schaffung eines Beirats ist das Kinder- und Jugendbeteiligungsgesetz, das im April vergangenen Jahres in Kraft getreten ist.

