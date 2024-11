Stand: 22.11.2024 17:35 Uhr Raben-Steinfeld: Katze angeschossen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die bereits vor einigen Tagen beobachtet haben, dass eine Katze angeschossen wurde. In Raben-Steinfeld im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat der Besitzer seine verängstigte Katze am 10. November ins Haus gelassen. Später hat er eine Beule am Körper der Katze entdeckt. Aus der Beule wurde ein Luftgewehrgeschoss entfernt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutz- und das Waffengesetz.

