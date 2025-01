Stand: 02.01.2025 14:25 Uhr RB14: Zugausfälle zwischen Ludwigslust, Hagenow und Parchim

Bahnfahrer müssen von Freitagabend an mit Ausfällen auf der Linie RB14 rechnen. Zwischen Ludwigslust, Hagenow und Parchim (alle Landkreis Ludwigslust-Parchim) fallen bis einschließlich Dienstag einige Züge aus oder es ändert sich die Fahrtzeit, heißt es in einer Mitteilung der ODEG. Grund für die Einschränkungen seien Bauarbeiten. Diese starten laut Mitteilung Freitag, 20 Uhr und sollen voraussichtlich Dienstag, 23 Uhr enden. Ausfallende Züge werden durch Busse ersetzt, so die ODEG weiter. Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder könnten darin nur eingeschränkt mitgenommen werden.

