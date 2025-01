Stand: 20.01.2025 16:26 Uhr Prozessauftakt: Frau in Wismar mit Messer schwer verletzt

In Schwerin hat der Prozess gegen zwei 27 und 34 Jahre alte Männer aus Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) begonnen. Ihnen wird vorgeworfen im Sommer eine junge Frau schwer misshandelt zu haben. Laut Anklage sollen die Männer die Partnerin des einen Mannes in einer Gartenlaube gefesselt und mit einem Kabel ausgepeitscht haben. Dann soll der 27-Jährige ihr ein Cuttermesser in den Hals gerammt haben. Das Opfer konnte fliehen und brach blutüberströmt auf einer Straße in Wismar zusammen, wo Passanten sie fanden.

Frau leidet bis heute unter Schmerzen

Nur durch eine Notoperation wurde die Frau gerettet. Das Messer hatte die Halsschlagader nur knapp verfehlt. Sie leidet bis heute unter Schmerzen und an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das Gericht sagte zum Prozessauftakt, dass in dem Fall auch eine Verurteilung wegen versuchten Mordes mit anschließender Sicherungsverwahrung in Betracht kommt. Bis Ende März sind zunächst acht weitere Verhandlungstage angesetzt. Nächster Prozesstag ist der 4. Februar.

