Stand: 26.07.2024 15:43 Uhr Wismar: Verletzte Frau auf Straße gefunden - Ermittlungen laufen

Die Polizei in Wismar hat am Mittwoch eine Frau verletzt in der Rostocker Straße aufgefunden. Warum die 31-Jährige dort lag, ist noch immer unklar. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen inzwischen übernommen. Noch gibt es keine Ergebnisse. Welche Verletzungen die Frau hat und wie es zu dem Vorfall kam, dazu äußern sich weder Polizei noch Staatsanwaltschaft. Im Internet und in den sozialen Medien kursieren diverse Gerüchte dazu. Zu diesen will sich die Staatsanwaltschaft auf NDR Nachfrage nicht äußern. Die Bekanntgabe solcher Details würde die Ermittlungen gefährden, so Schwerins Oberstaatsanwalt Stefan Urbanek. Die Polizei bittet derweil weiter um Hinweise aus der Bevölkerung.

