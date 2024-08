Wismar: Verletzte Frau auf Straße gefunden - Haftbefehl gegen Tatverdächtige erlassen Stand: 01.08.2024 14:57 Uhr Ende Juli ist eine 31-jährige Frau in einem Kleingarten in Wismar lebensbedrohlich verletzt worden. Jetzt hat die Kriminalpolizei Schwerin zwei Tatverdächtige festgenommen. Das Amtsgericht Wismar hat gegen beide Haftbefehl erlassen.

Anderthalb Wochen nach dem Fund einer schwer verletzten Frau in Wismar hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie zwei Tatverdächtige festgenommen hat. Ein 27-Jähriger und ein 34-Jähriger, beide Deutsche, sollen gemeinsam die 31-jährige Frau Ende Juli mit ihrem Auto in eine Kleingartenanlage in Wismar gebracht und ihr dort lebensbedrohende Stichverletzungen in den Hals sowie weitere Verletzungen zugefügt haben.

Beide Männer festgenommen

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 27-jährigen Freund des Opfers und dessen 34-jährigen Bekannten. Gegen die beiden Männer aus Wismar hat das Amtsgericht Wismar nun Haftbefehl erlassen. Der 27-Jährige konnte bereits am Montag festgenommen werden, der 34-Jährige konnte nach intensiver Fahndung am Donnerstag verhaftet werden. Den beiden Männern wird gemeinschaftlich begangener versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Wie es zu der Tat kommen konnte, wird derzeit untersucht. Bis zur Urteilsverkündung gelten beide als unschuldig.

31-jähriges Opfer nicht in Lebensgefahr

Die 31-jährige Frau war in der Nacht zum 24. Juli in hilflosem Zustand in Unterwäsche von Passanten aufgefunden worden, die daraufhin Erste Hilfe leisteten und die Polizei riefen. Die 31-Jährige konnte in ein Krankenhaus gebracht und notversorgt werden. Zurzeit befinde sie sich laut Angaben der Polizei nicht mehr in Lebensgefahr.

