Polizei warnt vor Betrügern am Telefon in Ludwigslust-Parchim

Die Polizei warnt aktuell vor falschen Polizisten am Telefon im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Es seien vermehrt Betrugsversuche gemeldet worden. Zuletzt gab es demnach einen Vorfall in Eldena. Dabei habe sich ein Betrüger als Polizist ausgegeben. Er gab am Telefon an, dass angeblich Einbrecher in der Region unterwegs sind, denen man auf der Spur sei. Im Anschluss habe der Anrufer dann gezielt nach Wertgegenständen im Haus gefragt. Die Polizei appelliert zur Vorsicht und rät dringend, fragwürdigen Anrufern keine Auskünfte zum persönlichen Vermögen oder Wertgegenständen zu geben. Außerdem sollte man niemals völlig Fremde in die eigene Wohnung lassen. Echte Kriminalbeamte könnten sich jederzeit ordnungsgemäß ausweisen.

