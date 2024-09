Stand: 23.09.2024 16:58 Uhr Polizei stoppt betrunkene Radfahrer in Ludwigslust und Dobbertin

In Ludwigslust war am Wochenende ein 50-jähriger wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Als Beamte den Mann gegen Mittag kontrollieren wollten, versuchte er zu Fuß zu fliehen. An der Stadtkirche hatten die Polizisten den Bulgaren eingeholt und ihn pusten lassen. Ergebnis: 2,7 Promille. Noch mehr intus hatte der 50-jährige Fahrer eines E-Bikes in Dobbertin. Nachdem er die Vorfahrt an der B192 mißachtet hatte, war er gegen ein langsam fahrendes Auto gestoßen, umgefallen und hat sich leicht verletzt. Bei ihm ergab die Atemalkoholmessung 3,45 Promille. Gegen beide Männer wird jetzt wegen Trunkenkeit im Straßenverkehr ermittelt.

