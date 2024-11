Stand: 14.11.2024 14:54 Uhr Polizei durchsucht Grundstück in Pampow: Munition gefunden

In Pampow im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die Polizei am Nachmittag ein Grundstück durchsucht - direkt an der B321. Anlass ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, so ein Polizeisprecher. Waffen seien nicht auf dem Grundstück des 40-jährigen Eigentümers gefunden worden, jedoch Munition und Zielscheiben, heißt es weiter. Insgesamt haben etwa 40 Einsatzkräfte der Kriminal- und Bereitschaftspolizei das Haus des Mannes und verschiedene Nebengelasse untersucht, auch Sprengstoff-Spürhunde waren im Einsatz. Der Eigentümer wurde auf dem Grundstück angetroffen, aber nicht festgenommen. Gegen ihn wird weiter ermittelt.

