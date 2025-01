Stand: 22.01.2025 18:15 Uhr Polizei Wismar sucht nach ehrlichem Finder von Bargeld

Die Polizei in Wismar hat es derzeit mit einem ungewöhnlichen Fall zu tun. Am Dienstag haben die Beamten in ihrem Briefkasten am Polizeihauptrevier in Wismar Bargeld in vierstelliger Höhe entdeckt. Offenbar wurde das Geld gefunden und dann bei der Polizei abgeben. Der ehrliche Finder wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Wismar zu melden, um genauere Informationen zum Fundort zu erhalten. Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass das Handeln grundsätzlich richtig war. Wer einen Fund behält, macht sich strafbar. Dennoch sei es ratsam, einen Fund direkt und persönlich bei der Polizei oder einem Fundbüro zu melden, um mögliche Probleme mit einer eventuell vorangegangenen Straftat zu vermeiden.

