Stand: 15.10.2024 18:02 Uhr Plüschow: Kunstmaler Udo Rathke verstorben

Der bekannte Kunstmaler Udo Rathke ist am vergangenen Sonntag nach schwerer Krankheit verstorben. Geboren 1955 in Grevesmühlen, studierte er in Berlin Weißensee und gehörte zum Kreis der Menschen, die das Schloss Plüschow in der Gemeinde Upahl (Landkreis Nordwestmecklenburg) vor dem Verfall gerettet und es zum Mecklenburgischen Künstlerhaus aufgebaut haben. Udo Rathkes Arbeit und Werke sind nicht nur deutschlandweit, sondern auch international beachtet worden. So war er unter anderem in den 1990er Jahren Stipendiat des Landes in der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. Die Trauerfeier ist am 23. Oktober der St. Nicolai Kirche in Grevesmühlen.

