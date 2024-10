Stand: 24.10.2024 06:59 Uhr Plau am See: Mehrfamilienhaus brennt in der Nacht

In Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat es in der Nacht zu Donnerstag in einer Wohnung in der Marktstraße gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bewohner von drei Wohnungen des Hauses sind bei Bekannten untergekommen. Kurz nach 1:30 Uhr in der Nacht war die Feuerwehr alarmiert worden. Etwa 20 Feuerwehrleute aus Plau am See und Barkow haben das Feuer dann gelöscht. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Die Polizei geht im Moment von fahrlässiger Brandstiftung aus, die Ursache muss aber noch ermittelt werden, sagte eine Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 24.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim