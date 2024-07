Stand: 10.07.2024 15:42 Uhr Plau am See: Haftbefehl gegen mutmaßliche Brandstifter vollstreckt

Die Polizei hat drei Haftbefehle des Schweriner Amtsgerichts im Landkreis Ludwigslust-Parchim vollstreckt. Zwei Männern und einer Frau wird Brandstiftung und versuchter Betrug vorgeworfen. Die 25-Jährige und ihr 27-jähriger Lebenspartner sollen einen 20-Jährigen angestiftet haben, ihre Wohnung in Plau am See anzuzünden. Später sollte ihnen die Versicherung den Brandschaden ersetzen. Nachdem 20 Feuerwehrleute das Feuer gelöscht hatten, hatte die Kriminalpolizei einen Brandursachenermittler beauftragt. Der konnte schnell eine technische Ursache für den Brand ausschließen. Schon zwei Wochen nach dem Brand gab es einen Verdächtigen und die Ermittler sicherten Datenträger. Jetzt also die Verhaftungen - die Staatsanwaltschaft rechnet damit, zeitnah Anklage wegen besonders schwerer Brandstiftung und versuchten Betrugs zu erheben. Der Sachschaden am Haus beträgt 300.000 Euro. Die Nachbarn mussten im März kurzzeitig ihre Wohnung verlassen. Verletzt wurde niemand.

