Plau am See: Gefundener Schädel vermisstem Mann zugeordnet

Der vor gut drei Wochen in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gefundene menschliche Schädel konnte einem Vermisstenfall aus der Region zugeordnet werden. Laut Rechtsmedizin stammt der Schädel von einem 56-Jährigen, der Anfang 2023 aus einer Klinik verschwunden war. Bereits zu Beginn des Jahres hatten Spaziergänger an dem See Knochen und Bekleidungsstücke entdeckt - auch diese konnten dem Vermissten jetzt zugeordnet werden. Hinweise auf eine Straftat liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die genauen Umstände des Todes sind weiter unklar.

