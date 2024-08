Plau am See: Pilzsammlerin findet menschlichen Schädel Stand: 26.08.2024 14:39 Uhr Bei Plau am See sind erneut menschliche Knochen aufgetaucht. Schon Anfang des Jahres waren in der Nähe menschliche Überreste gefunden worden. Die Polizei prüft nun eine Verbindung zu einem Vermissten.

Eine Pilzsammlerin hat am Wochenende in einem Wald bei Plau am See einen Schädel gefunden. Die Polizei bestätigte am Montag, dass es sich dabei zweifelsfrei um menschliche Überreste handelt. In Plau am See wird seit Januar 2023 ein Mann vermisst. Der damals 56-Jährige verschwand spurlos aus einer Klinik und wurde seither nicht mehr gesehen.

Rechtsmedizin untersucht gefundenen Schädel

Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen übernommen und arbeitet daran, nähere Informationen zur Identität der Person zu erlangen. Dabei spielt die Untersuchung der Zähne durch die Rechtsmedizin eine zentrale Rolle. Die Experten müssen nun herausfinden, ob es sich bei den Überresten um den vermissten 56-jährigen Mann handelt und ob sein Tod möglicherweise auf einen Unfall oder gar ein Verbrechen zurückzuführen ist.

Nicht der erste Fund von menschlichen Überresten

Der Schädel ist nicht der erste Fund, der mit diesem Vermisstenfall in Verbindung gebracht wird. Anfang Januar hatte ein Spaziergänger am Plauer See bereits menschliche Knochen gefunden. Laut Polizei waren das ein Unterschenkel und ein Fuß mit Schuh und Socke.

