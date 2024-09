Stand: 18.09.2024 18:25 Uhr Plau am See: 85-jährige Frau bestohlen

Eine 85-jährige Frau ist in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von Taschendieben bestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten unbekannte Täter in einem Supermarkt die Handtasche der Rentnerin unbemerkt geöffnet und die Geldbörse entwendet. Neben persönlichen Papieren waren im Portemonnaie auch mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Polizei rät, Geldbörsen in den Innentaschen der Oberbekleidung zu verstauen.

