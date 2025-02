Stand: 13.02.2025 11:42 Uhr Plate und Neustadt-Glewe: Zwei Unfälle mit Vögeln auf der Autobahn

Bei zwei Unfällen auf Autobahnen sind am Mittwoch im Landkreis Ludwigslust-Parchim Autofahrer mit Vögeln zusammengestoßen. Zunächst prallte ein Adler am Morgen auf der A14 bei Plate gegen den Wagen eines 31-Jährigen. Am Nachmittag dann flog ein Schwan bei Neustadt-Glewe von rechts in niedriger Höhe auf die A24. Ein 34-Jähriger konnte nicht verhindern, dass das Tier gegen sein Auto flog. Beide Tiere verendeten an den Unfallstellen. An den Fahrzeugen wurden Stoßstange, Kühlergrill und Motorhaube beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 4.500 Euro.

