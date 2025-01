Stand: 10.01.2025 07:52 Uhr Planetarium in Lübz wird saniert

Das Planetarium in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll saniert werden. Dabei gehe es unter anderem darum, die Außenwände trocken zu legen, weil Feuchtigkeit in das Mauerwerk eingezogen sei. Außerdem werden die Sanitäranlagen erneuert und behindertengerecht ausgebaut. Auch die Heizungsanlage muss saniert werden, so Bürgermeisterin Astrid Becker (Die Linke). Insgesamt kostet das etwa 250.000 Euro. Das Projekt wird mit europäischen Mitteln in Höhe von knapp 225.000 Euro gefördert. Aktuell sind die Planungsleistungen ausgeschrieben. Das Planetarium wird laut Becker besonders viel von Schulen - auch aus angrenzenden Gemeinden und Städten - genutzt. Die Bauarbeiten sollen so schnell wie möglich beginnen.

