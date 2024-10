Stand: 30.10.2024 08:01 Uhr Pinnow: 100.000 Euro für Planung von neuem Wohngebiet

Die Gemeindevertretung von Pinnow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Dienstagabend den nächsten Schritt auf dem Weg zum neuen Baugebiet "Am Kiessee" beschlossen. Für 100.000 Euro wird jetzt ein Bebauungsplan und eine Änderung des Flächennutzungsplans erarbeitet. Beides ist notwendig, damit in Zukunft Baurecht geschaffen wird und Baugenehmigungen erteilt werden können. In dem Wohngebiet sollen rund zwei Drittel Reihen- und Einfamilienhäuser gebaut werden. Ein Drittel ist für Mehrfamilienhäuser geplant. Laut Bürgermeister Günter Tiroux (parteilos) soll auf den rund 23.000 Quadratmetern vor allem preiswerter Wohnraum zur Miete angeboten werden.

