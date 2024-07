Stand: 01.07.2024 06:56 Uhr Parken in Schwerin wird teurer - für Gäste und Anwohner

Ab sofort muss in Schwerin mehr für das Parken bezahlt werden. Das gilt für Besucher wie für Anwohner. Am 1. Juli ist die neue Parkgebührenverordnung in der Landeshauptstadt in Kraft getreten. Auf öffentlichen Flächen mit Parkscheinautomaten kostet das Parken nun in der Innenstadt (Parkzone 1) 2,50 Euro pro Stunde. Im restlichen Stadtgebiet (Parkzone 2) werden ab sofort 1,50 Euro stündlich fällig. Die Gebühren wurden um 50 Cent angehoben. Auch Tagestickets sind jetzt teurer: Autofahrer müssen für diese 10 Euro zahlen. Bewohnerparkausweise kosten ab sofort 60 Euro pro Jahr. Dieser Preis erhöht sich im Januar nochmals auf 120 Euro. Das ist dann fast vier Mal so viel wie bisher. Bislang waren 30 Euro für ein Jahr fällig.

