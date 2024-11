Stand: 26.11.2024 15:24 Uhr Parchim: Tempo-30-Zone in der Innenstadt eingerichtet

Die Altstadt von Parchim ist nun größtenteils Tempo-30-Zone. Eigentlich gilt die Höchstgeschwindigkeit bereits seit Anfang Oktober. Nun weisen Schilder und passende Markierungen an allen Ein- und Ausfahrten der Zone darauf hin. Neben der Geschwindigkeitsbegrenzung hat sich auch die Verkehrsführung geändert: In der Altstadt gibt es jetzt keine Vorfahrtsstraßen mehr - überall gilt Rechts vor Links. Laut Stadt soll es durch diese Änderung weniger Durchgangsverkehr geben. Die Autos würden so auf die Bundesstraße umgeleitet. Aktuell seien täglich 1.500 Autos in der Altstadt unterwegs. Künftig sollen es nur noch 1.000 Autos am Tag sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 26.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim