Stand: 12.08.2024 17:00 Uhr Parchim: Tatverdächtiger greift Polizisten an

In Parchim haben am Samstag zwei deutsche Tatverdächtige einen 39jährigen Mann angegriffen und unter anderem mit einem Feuerlöscher geschlagen. Ein Zeuge hat das Opfer mit Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper im Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Als die Polizei eintraf, befand sich einer der mutmaßlichen Täter noch vor dem Mehrfamilienhaus. Er verhielt sich aggressiv und beleidigend gegenüber den Beamten. Als die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen wollte, schlug er die Polizisten, die dadurch leicht verletzt wurden. Der 40jährige Tatverdächtige verbrachte die Nacht im Zentralgewahrsam der Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs gestellt.

