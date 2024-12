Stand: 13.12.2024 16:04 Uhr Parchim: Stationäres Hospiz geplant

Der Bau eines Hospizes in Parchim rückt näher: Das DRK hat den Bauantrag an Landrat Stefan Sternberg (SPD) übergeben. Geplant ist ein modernes Hospiz mit zwölf Einzelzimmern und einem Tagesplatz. Der Landkreis sieht einen großen Bedarf, da es bisher kein stationäres Hospiz in Ludwigslust-Parchim gibt und Betroffene weite Wege in Kauf nehmen müssen. "Es ist wichtig, dass Menschen, die schwer krank sind, nicht allein sterben müssen. Deshalb finde ich die Idee, ein Hospiz zu bauen, sehr gut", sagt Landrat Stefan Sternberg (SPD). Das Hospiz wird auf einem Teil des Geländes der Pestalozzischule in Parchim gebaut. Die Stadtvertretung hat die Pläne bereits genehmigt. Während des Baus bleibt die Schule geöffnet. Die Schule besteht aus dem massiven Hauptgebäude, dem Nebengebäude in Containerbauweise sowie einem weiteren Hintergebäude. Für das Hospiz muss der Container umgesetzt werden. Die Schüler können aber weiterhin ihre Schule besuchen. Der Bau soll im nächsten Jahr beginnen, die Kosten liegen bei rund sieben Millionen Euro.

