Parchim: Sporthalle am Gymnasium wird für sechs Millionen saniert

Die Sporthalle am Friedrich-Franz-Gymnasium in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll für sechs Millionen Euro saniert und erweitert werden. Etwa die Hälfte bezahlt der Bund. Die restlichen Kosten trägt der Landkreis. Im Sommer des kommenden Jahres soll mit dem Bau begonnen werden. Im Winter wird es während der Sanierung zu Einschränkungen im Schulsport kommen. Ob die Schülerinnen und Schüler auf eine andere Sporthalle in Parchim ausweichen können, wird aktuell noch geprüft.

