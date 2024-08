Stand: 12.08.2024 15:21 Uhr Parchim: Spezial-Fahrzeuge suchen nach Geothermie Standorten

Die Stadt Parchim will die Wärmeversorgung in Zukunft über sogenannte Geothermie, also über heißes Wasser aus der Erde, abdecken. Heute Nachmittag können sich interessierte Bürger auf dem Gelände der Stadtwerke sogenannte Vibroseis-Fahrzeuge anschauen. Mit diesen Fahrzeugen will die Stadt Parchim in den kommenden Tagen messen, ob Geothermie Vorort möglich ist. Auf der Infoveranstaltung ist zu erfahren, wo, wann und wie die Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Außerdem erklären Mitarbeiter der Parchimer Stadtwerke die Messkampagne im Zusammenhang mit einer klimafreundlichen Energieversorgung. Ab Dienstag fahren zwei Vibroseis-Fahrzeuge entlang zweier Messlininen quer durch die Stadt, um Gesteinsstrukturen in bis zu 2000 Meter Tiefe auf Heißwasser führende Schichten zu untersuchen. Die Fahrzeuge erzeugen dafür Schwingungen, die vom Untergrund reflektiert und über Sensoren an der Erdoberfläche aufgefangen werden.

