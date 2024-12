Stand: 12.12.2024 11:01 Uhr Parchim: Sanierung im Stadion am See steht an

In Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) muss das Wirtschaftsgebäude im Stadion am See saniert werden. Die Heizung-, Sanitär-, und Elektroanlagen sollen erneuert werden. Das kostet knapp 600.000 Euro. Die Stadtvertreter haben am Mittwochabend beschlossen mehr als ein Viertel der Kosten zu übernehmen sowie den Verein mit einem Darlehen zu unterstützen. Das Land fördert das Bauvorhaben mit 270.000 Euro. Während der Bauphase können unter anderem die Kabinen, Duschen und WCs nicht mehr genutzt werden. Der Fußball-Spielbetrieb des Sportvereins soll trotzdem weiterlaufen.

