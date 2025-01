Stand: 15.01.2025 06:38 Uhr Parchim: Auto brennt auf Polizeiparkplatz

In Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei am Dienstagabend versucht, ein brennendes Auto auf ihrem Parkplatz zu löschen.

Ein Autofahrer hatte während der Fahrt in Parchim bemerkt, dass es aus der Motorhaube seines Autos qualmt.

Er hielt daraufhin an der Wache an. Polizisten riefen die Feuerwehr und versuchten vor deren Eintreffen bereits selbst den brennenden Wagen zu löschen. Die Feuerwehr konnte das Auto mit Verbrennungsmotor dann komplett ablöschen.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim