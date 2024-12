Stand: 24.12.2024 07:54 Uhr Parchim: 2024 viele Bauprojekte begonnen oder abgeschlossen

Nachdem die innerstädtische ehemalige Militärbrache in der Regimentsvorstadt von Altlasten geräumt wurde, entsteht hier der neue Stadtteil von Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim), mit einer Regionalschule für etwa 350 Schüler und einer neuen Kita, die bereits eröffnet wurde. Die Schule soll im kommenden Jahr fertig werden. Dann kann dort auch Wohnungsbau beginnen, sagte ein Stadt-Sprecher. Die Planungen für den Großgewerbestandort "Parchim West" schreiten weiter voran. Eine Machbarkeitsstudie empfiehlt die Erschließung des Gebietes. Kulturell habe sich vor allem die Kulturmühle Parchim als Veranstaltungsort etabliert. Und wie in jedem Jahr sei auch wieder der Martinimarkt ein Besuchermagnet gewesen: 85.000 Menschen waren bei einem der größten Volksfeste im Land zu Gast in Parchim. Passend dazu wurde die Stadt im Dezember zum staatlich anerkannten Tourismusort ernannt. Was den Rückblick der Verwaltung trübt, ist der Vandalismus in der Stadt. Der bleibe ein signifikantes Problem.

