Stand: 06.09.2024 06:37 Uhr Paralympische Spiele: Schwerinerin Ramona Brussig startet in Wettkampf

Die Paralympischen Spiele biegen auf die Zielgerade ein - und eine Athletin aus Schwerin geht heute an den Start: Judoka Ramona Brussig. Ihren ersten Wettkampf hat die 47-Jährige um 10 Uhr - sollte sie das Finale erreichen, findet das heute Nachmittag statt. Brussig startet diesmal in der Gewichtsklasse bis 57 Kilo. Bei den letzten Spielen in Tokio erreichte die gebürtige Leipzigerin, die für den PSV Schwerin startet, Platz fünf. Für Brussig ist es bereits die sechste Teilnahme an Paralympischen Spielen - ihre ersten waren die in Athen 2004. Sie hat eine Sehbehinderung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin