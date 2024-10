Stand: 28.10.2024 07:44 Uhr Ölspur auf B192: Motorradfahrerin stürzt auf gerader Strecke

Auf der B192 in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntag eine Motorradfahrerin mit ihrer Maschine gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Helios Kliniken nach Schwerin gebracht. Laut Zeugenaussagen kam die 56-Jährige auf gerader Strecke ins Rutschen. Bei den Ermittlungsarbeiten fand die Polizei auf Höhe der Unfallstelle eine Ölspur. Ob sie der Grund für den Unfall war, muss noch geklärt werden. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die Hinweise zu der Ölspur geben können.

