Stand: 23.12.2024 07:20 Uhr Oberliga: Schwerin im Abstiegskampf, Wismar im Mittelfeld

Die SG Dynamo Schwerin überwintert in der Fußball Oberliga auf einem Abstiegsplatz. Das größte Problem der Schweriner in dieser Saison ist die Abwehr. Insgesamt 39 Gegentore kassierte die SGD in den bisher 16 Spielen - mehr hat nur Tabellennachbar SC Staaken und das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Rostocker FC. Zuletzt konnte sich die Defensive zwar stabilisieren, die Tabellensituation bleibt aber angespannt. Mit zehn Niederlagen, zwei Unentschieden und nur vier Siegen steht Dynamo auf dem 14. Tabellenplatz, mit einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer.

Besser läuft es da für den FC Anker Wismar. In ihrer zweiten Oberliga-Saison nach dem Aufstieg liegen sie in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld auf Rang zehn. Sieben Siege und acht Niederlagen sowie ein Unentschieden stehen für Wismar zu Buche. Das Torverhältnis ist ausgeglichen.

Für beide westmecklenburger Vereine geht es in eine lange Winterpause - erst Mitte Februar startet die Oberliga wieder.

