Nordwestmecklenburg: Teile einer Schrankenanlage gestohlen

An einem Bahnübergang in der Nähe von Zickhusen bei Schwerin wurden Bedienungsanlagen und eine Stromversorgungseinheit für eine Schrankenanlage gestohlen. An dem Bahnübergang finden seit dem 11. Juni Bauarbeiten statt. Daher wurde eine provisorische Anlage für den Bahnübergang aufgestellt, damit der Straßenverkehr den Bahnübergang passieren können. Diese Anlage wurde laut Polizei geklaut. Jetzt muss der Bahnübergang manuell bis zum Ende der Reparaturarbeiten gesichert werden. Die Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls und Störung öffentlicher Betriebe.

