Stand: 21.12.2024 06:51 Uhr Nordwestmecklenburg: Nahbus plant Preiserhöhung ab 2025

Das Jahr 2024 war für Nahbus in Nordwestmecklenburg erfolgreich, aber nicht ohne Hürden, sagte eine Unternehmenssprecherin. Anfang des Jahres fehlten vor allem Busfahrerinnen und Busfahrer. Grund dafür seien der Fachkräftemangel und viele Krankmeldungen. Durch eigene Ausbildungen, vor allem für Quereinsteiger, konnte das Problem aber gelöst werden. Ein großes Thema sei das Deutschlandticket gewesen, das es auch im kommenden Jahr noch geben wird. Durch das neue Rufbussystem in Mecklenburg-Vorpommern sind seit 2024 auch in Nordwestmecklenburg viele kleine Dörfer im Stundentakt angebunden, so das Unternehmen weiter. Neu sei auch eine Rufbuslinie, die schnelle Verbindungen sicherstellt. Für 2025 plant Nahbus den Bau eines Busdepots in Schönberg. Von Februar an könnte das Busfahren in Nordwestmecklenburg teurer werden. Eine Preiserhöhung um 3,5 Prozent wird beantragt - der Kreistag entscheidet im Januar darüber.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 21.12.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg