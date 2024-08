Stand: 05.08.2024 19:24 Uhr Neustadt-Glewe und Schwerin: Graffiti-Schmierereien entdeckt

Am Wochenende wurden in Neustadt-Glewe verfassungswidrige Farbschmierereien auf dem Spielplatz in der Laascher Straße entdeckt. Unter anderem wurden vier Hakenkreuze an einem Spielgerät und Metallpfosten angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Schwerin wurden drei mutmaßliche Graffiti-Sprayer hingegen auf frischer Tat ertappt. Die 15- und 16-jährigen Jugendlichen, darunter zwei Jungen und ein Mädchen, sollen am Durchgang eines Mehrfamilienhauses einen großflächigen Schriftzug und kleinere Zeichen gesprüht haben. Bei ihnen wurden Spraydosen und Filzstifte sichergestellt. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an.

