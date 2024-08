Stand: 05.08.2024 07:19 Uhr Neustadt-Glewe: Autounfall auf einer Landstraße

Bei einem Autounfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger hatte auf einer Landstraße in der Nähe von Neustadt-Glewe, nach ersten Erkenntnissen, die Vorfahrtsregel missachtet, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung stieß sein Wagen mit einem anderen Auto zusammen. Dessen 37-jähriger Fahrer und die 26-jährige Beifahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein neunjähriges Kind, das ebenfalls in ihrem Auto saß, erlitt leichte Verletzungen - genau wie der Unfallverursacher und dessen 22-jährige Beifahrerin.

