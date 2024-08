Stand: 03.08.2024 17:22 Uhr Vorfahrt missachtet: Unfall bei Poggendorf mit drei Verletzten

Am Sonnabendvormittag sind in Poggendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine 41-jährige Frau und ihre beiden Kinder bei einem Autounfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 27-jährige Unfallverursacher, der auf der L26 aus Richtung Greifswald fuhr, mit seinem Pkw die B194 überqueren. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt und stieß mit dem Fahrzeug eines 48-Jährigen zusammen, der mit seiner Familie auf der B194 in Richtung Loitz unterwegs war. Die 41-jährige Beifahrerin und die beiden sechs und neun Jahre alten Kinder wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 60.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 03.08.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen