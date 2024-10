Stand: 25.10.2024 10:55 Uhr Neues Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Schossin

Die Gemeinde Schossin im Landkreis Ludwigslust-Parchim bekommt ein neues Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr. Das hat die Gemeindevertretung am Donnerstagabend entschieden. Für 78.000 Euro soll ein gebrauchtes Fahrzeug gekauft werden, das laut Bürgermeister Erwin Balschuweit (parteilos) noch sehr gut in Schuss ist. Das Fahrzeug soll bereits in den nächsten Tagen an die Gemeinde übergeben werden. Außerdem entschieden die Gemeindevertreter noch die Aufwandsentschädigung für den Jugendfeuerwehrwart zu erhöhen. Damit soll dem Amtsinhaber für den Aufbau einer Jugendfeuerwehr gedankt und das ehrenamtliche Engagement auch zukünftig gewürdigt werden, so Balschuweit.

