Stand: 24.01.2025 13:19 Uhr Neue Zwei-Felder-Sporthalle in Sukow eingeweiht

160 Grundschüler werden die Halle in Sukow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) künftig nutzen und erstmals einen lehrplangerechten Sportunterricht durchführen können. Bisher mussten die Kinder in einer ehemaligen Pferdehalle Sport treiben. Diese war viel zu klein, hatte keine Umkleideräume und auch nicht alle notwendigen Sportgeräte. Die neue Sporthalle ist barrierefrei, die Energieversorgung erfolgt durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und die Anbindung an eine Biogasanlage. Da nur ein kleiner Teil der Dachfläche zur Stromerzeugung für die Sporthalle benötigt wird, wurde der andere Teil langfristig an die Wemag verpachtet, die ihren Strom in das öffentliche Netz einspeist.

Auch Sportvereine nutzen neue Sporthalle

Die Baukosten betrugen 4,5 Millionen Euro, knapp die Hälfte stammt aus Bundes-und Landesmitteln. Der Rest musste aus Eigenmitteln finanziert werden. Außer den Schülern werden auch rund 400 Mitglieder der Sportvereine der angrenzenden Gemeinden die Halle am Nachmittag, am Abend und an den Wochenenden nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 24.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim