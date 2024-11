Stand: 29.11.2024 17:51 Uhr Neue U-Boote: Bund plant offenbar Geld für TKMS-Standort in Wismar

Der Bund will trotz knapper Kassenlage vier neue U-Boote bei Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) bestellen. Ein Teil davon soll in Wismar gebaut werden. Das geht aus einer Vorlage des Haushaltsausschusses des Bundestages hervor, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Details und Termine der Bestellung sind noch nicht bekannt. Laut der Vorlage geht es um vier U-Boote des Typs U212CD in Wert von knapp fünf Milliarden Euro. Die U-Boote müssen demnach angeschafft werden, weil sonst NATO-Anforderungen nicht erfüllt werden könnten. Wie der U-Boot-Bau, ganz oder teilweise, auf die beiden TKMS-Standorte in Kiel und Wismar aufgeteilt werden soll, ist derzeit noch unklar. Laut der Vorlage wird noch in diesem Jahr für die Beschaffung eine Milliarde Euro fällig. Wie es weiter heißt, ist eine Vorauszahlung für den Aufbau von Produktionskapazitäten in Wismar erforderlich. TKMS wollte sich auf NDR Anfrage dazu nicht äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 29.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg