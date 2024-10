Stand: 18.10.2024 11:54 Uhr Neue Tablets für Schüler am Eldenburg-Gymnasium in Lübz

Am Eldenburg-Gymnasium in Lübz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) verfügen jetzt alle Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe zehn bis zu ihrem Schulabschluss über Tablets. Finanziert wurden die 85 Leihgeräte vom Landkreis Ludwigslust-Parchim als Schulträger. Die Kosten betragen rund 83.000 Euro. Die 1:1-Ausstattung in der gymnasialen Oberstufe sowie am Fachgymnasium der Berufsschule ist Bestandteil des Medienentwicklungsplanes des Landkreises Ludwigslust-Parchim bis 2026. In diesem Zusammenhang wurde das Eldenburg-Gymnasium Lübz als erste Pilotschule ausgewählt. Zusätzlich verfügt das Gymnasium über 100 Tablets für Klassen sowie 43 Geräte für Lehrer. Der größte Teil der Computer wurde aus Mitteln des bundesweiten Digitalpaktes finanziert.

