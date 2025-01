Stand: 13.01.2025 09:02 Uhr Neue Baustellen in Schwerin

Ab Montag gibt es neue Baustellen und damit neue Einschränkungen für Autofahrer in Schwerin. Bis Freitag wird in der Max Surhbier Straße in der Nähe des Obotritenrings eine Stromleitung verlegt, hierfür muss die Straße voll gesperrt werden. Länger dauert die Baustelle in der Straße Demmlerplatz, hier wird der Gehweg repariert und dadurch ist die Straße, von der Steinstraße bis zur Mozartstraße, eine Einbahnstraße. Das dauert voraussichtlich bis 11. April, sagte eine Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin