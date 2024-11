Stand: 12.11.2024 07:00 Uhr Nahe Boizenburg: Lkw-Unfall mit 87-Jährigem

Ein Unfall auf der B5 in Horst nahe Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wirft derzeit Fragen auf. Laut Polizei soll ein 87-Jähriger Lkw-Fahrer am Montag aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einer Haltebucht mit einem dort stehenden Linienbus kollidiert sein. Auf NDR Rückfrage handelte es sich bei dem Lkw um einen 4,2-Tonner, etwa in der Größe eines Transporters. Warum der 87-Jährige mit dem Fahrzeug unterwegs war, ist aber noch nicht klar. Die Polizei hat den Fall eigenen Angaben zufolge der Führerscheinstelle gemeldet. Dies sei ein gängiges Verfahren, wenn nach einem Unfall Unklarheiten bestehen, etwa in Bezug auf Alkohol-, Drogenkonsum oder eine möglicherweise fehlende Eignung zur Fahrzeugführung. Der 87-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. In dem Linienbus gab es keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Außerdem war die B5 in Richtung Boizenburg für eine Dreiviertelstunde gesperrt.

