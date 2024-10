Stand: 19.10.2024 08:15 Uhr Nacht des Wissens in Schwerin

Am Samstag ist in Schwerin wieder die "Nacht des Wissens". Viele Unternehmen und Organisationen aus der Stadt öffnen ihre Türen um Ausstellungen zu zeigen, Experimente zu erleben und mehr. Am alten E-Werk am Pfaffenteich zeigen die Stadtwerke wie sich die Fernwärme in den letzten 100 Jahren entwickelt hat. Im Digital Garden in den Schweriner Höfen wird virtuell zur internationalen Raumstation ISS gereist. Und im Capitol gibt es eine Führung hinter die Kulissen des Kinos. Das ganze Programm gibt es im Internet. Mit dem Programmheft können die Busse und Bahnen des Schweriner Nahverkehrs genutzt werden um gratis zwischen den Veranstaltungsorten zu pendeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 19.10.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin