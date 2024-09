Stand: 12.09.2024 17:46 Uhr Nach zehn Jahren: Dach der Klosterkirche Neukloster saniert

Auch wenn noch Restarbeiten zu erledigen sind, wurde am Donnerstag der Abschluss der Arbeiten mit einem Festempfang gefeiert. Die Kirchengemeinde bedankt sich sich bei allen am Bau beteiligten und den Förderern. Zehn Jahre lang wurde an der Klosterkirche in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) gebaut. Der Dachstuhl und das Dach wurden renoviert und restauriert. Dafür mussten auch 50 Tonnen Schutt und Taubenkot aus dem Rundbogen entfernt werden. Während der Arbeiten wurden die Holzbalken im Dach untersucht. Ein Gutachten bestätigt, dass sie etwa 800 Jahre alt sind. Insgesamt gut zwei Millionen Euro haben die Bauarbeiten gekostet. Etwa die Hälfte davon kam von Bund und Land. Der Kirchenkreis Mecklenburg hat 675.000 Euro beigesteuert. Das restliche Geld Rest kam von Stiftungen, einem Förderverein, der Stadt und der Kirchgemeinde. Noch sind Bauarbeiter an der Klosterkirche im Einsatz. Kommende Woche sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein.

