Stand: 28.04.2025 16:57 Uhr Raubüberfälle in Schwerin und Parchim

In Schwerin hat es Montagmittag einen Überfall auf ein Geschäft in der Marienplatzgalerie gegeben. Kurz nach elf Uhr hatte ein Mann laut Polizei im Kassenbereich eines der Center-Geschäfte Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete er, Polizisten konnten ihn aber noch auf dem Marienplatz vor dem Einkaufszentrum stellen und festnehmen. Die Polizei fand bei dem 42-jährigen Verdächtigen ein Messer. Jetzt wird gegen ihn ermittelt, so eine Polizeisprecherin.

Nach einem ganz ähnlichen Überfall in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bittet die Polizei dort um Hinweise. Am vergangenen Freitag hatte in einem Supermarkt am Ostring ein Mann gegen 18 Uhr die Einnahmen aus einer der Kassen gestohlen. Laut Polizei flüchtete der Täter mit dem Geld. Zu dem Zeitpunkt waren nach Polizeiangaben nur wenige Menschen in dem Supermarkt. Die Zeugen beschreiben den Täter als schlank und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er soll etwa 1,65 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Laut Polizei trug er ein Basecap in Tarnfarben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 28.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin