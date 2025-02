Stand: 12.02.2025 17:11 Uhr Nach Gartenlaubenbrand in Schwerin: Leiche identifiziert

Anfang Februar hatte es in einer Gartenlaube in Schwerin gebrannt. Daraufhin wurde eine Leiche entdeckt, nun liegt das Obduktionsergebnis vor. Laut Polizei Schwerin handelt es sich um einen 61-jährigen Mann. Er stammte aus Nordwestmecklenburg und war zuletzt obdachlos. Zum Zeitpunkt des Feuers in der Nacht vor zehn Tagen hielt der Mann sich in der Gartenlaube in Schwerin Medewege auf. Laut Obduktion war er betrunken. Wie genau es zu dem Feuer kam ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, so eine Polizeisprecherin. Bei dem Feuer starb der 61-jährige. Die Feuerwehr hatte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gartenanlagen verhindern können. Den Schaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.

