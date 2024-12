Stand: 23.12.2024 14:33 Uhr Nach Diebstahl: Polizei in Schwerin sucht eine Zeugin

In Schwerin sucht die Polizei nach einer Zeugin, die einen Diebstahl beobachtet haben soll. Den Angaben zufolge soll sie am Freitagnachmittag beobachtet haben, wie zwei Personen ein Sweatshirt mit einem angebrachten Plastiksiegel gegen eine Hauswand in der Schweriner Altstadt geschlagen haben. Nachdem die Tatverdächtigen - ein 20- und ein 27-Jähriger - durch die Polizei festgestellt werden konnten, war die Zeugin nicht mehr vor Ort. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gegen die beiden Männer wird nun ermittelt.

