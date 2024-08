Stand: 23.08.2024 06:37 Uhr Motorradfahrer stürzt auf der A20 - 60-Jähriger schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der A20 bei Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) schwer verletzt worden. Warum der 60-Jährige stürzte, ist laut Polizei bislang noch nicht endgültig geklärt. Zeugen zufolge hatte er verkehrsbedingt bremsen müssen. Zu diesem Zeitpunkt sei der Motorradfahrer mit 130 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, so die Polizei weiter. Die A20 war in Fahrtrichtung Rostock zwei Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Autobahnpolizei in Metelsdorf oder die Internetwache der Landespolizei entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg