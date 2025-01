Stand: 02.01.2025 15:26 Uhr Mopedfahrer stürzt in Dömitz - lebensbedrohlich verletzt

In Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstagvormittag ein Mann bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Polizei war der 68-Jährige mit seinem Moped in der Werderstraße unterwegs, als er plötzlich stürzte. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Laut Polizei könnte eine den Witterungsbedingungen nicht angepasste Geschwindigkeit Ursache gewesen sein. Die Werderstraße in Dömitz war zeitweise voll gesperrt.

