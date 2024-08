Stand: 14.08.2024 18:00 Uhr Mit Dachs zusammengestoßen: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Dienstagabend ist ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall schwer verletzt worden. Der 25-Jährige fuhr laut Polizei auf der Landstraße zwischen Passow und Diestelow bei Lübz, als plötzlich ein Dachs auf die Straße lief. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und stürzte. Dabei verletzte er sich an den Händen, Armen, Beinen sowie am Oberkörper. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Der Dachs verendete noch an der Unfallstelle.